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Агент Николсона исключил вариант с возвращением форварда в “Спартак” зимой

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Ненад Портега, агент нападающего “Клермона” Шамара Николсона, который арендован у московского “Спартака”, ответил на вопрос о том, может ли его клиент вернуться в российский клуб зимой.
Фото: ФК "Спартак"
– Аренда рассчитана на один год. Никакой другой вариант, кроме возвращения по ее окончании, невозможен. Лето еще очень далеко, чтобы думать о нем. На данный момент самое важное, что Шамар вернулся к своей лучшей форме.

Напомним, 26-летний Шамар Николсон с января 2022 года принадлежит московскому “Спартаку”. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда из Ямайки в 4,50 миллиона евро. В минувшее трансферное окно Николсон на правах аренды перешел во французский “Клермон”, в составе которого он принял участие в семи матчах и забил один гол. В июне 2024 года срок аренды закончится.

Источник: “Матч ТВ”

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