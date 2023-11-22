"Надеемся, что там ничего серьезного, но похоже на растяжение в области плеча. Футбол — контактная игра и от этого нельзя быть застрахованным", — сказал Федотов.
25-летний Обляков в матче с Кубой провёл на поле 60 минут, отметившись голом и результативной передачей. Это его восьмая игра за сборную России, за которую он дебютировал в ноябре 2020 года.
За ЦСКА в нынешнем сезоне Обляков в 17 матчах дважды отметился забитым мячом и четыре раза ассистировал партнёрам.
Источник: Sport24.
Иван Обляков растянул плечо в матче за сборную России
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков заработал растяжение в области плеча выступая в составе сборной России в матче с Кубой (8:0). Об этом сообщил главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.
Фото: РФС