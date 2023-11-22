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Погребняк: Дзагоев мог бы заиграть в Европе, но ему грех жаловаться. Он оставил яркий след

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Бывший российский нападающий Павел Погребняк отреагировал на завершение карьеры полузащитником Аланом Дзагоевым.
Фото: "Чемпионат"
"У Алана была прекрасная карьера. Считаю, Дзагоев заиграл бы в Европе. Но, в целом, Алану грех жаловаться, поскольку он оставил яркий след в нашем футболе", — сказал Погребняк.

33-летний Дзагоев чуть менее 15 лет провёл в структуре ЦСКА, с которым выиграл 10 трофеев. Затем сезон он отыграл в "Рубине", а завершил карьеру в "Ламии" (Греция). Полузащитник принял такое решение из-за травм, которые преследовали его всю карьеру.

Источник: РГ.

Погребняк Дзагоев
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