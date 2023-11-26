"Ваня получил травму в этом матче, все указывает на повреждение задней поверхности бедра, возможно, растяжение", — сказал Ратковица.
24-летний Дркушич не смог продолжить игру и покинул поле на 18-й минуте. В этом сезоне он уже пропустил шесть матчей российской команды из-за растяжения мышц бедра. Тогда спортсмен отсутствовал три недели.
Источник: "РБ Спорт".
Агент Дркушича заявил, что защитник в матче с "Зенитом" мог получить аналогичную травму, что и в сентябре
Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника "Сочи" Вани Дркушича, высказался о характере травмы, полученной игроком в матче с "Зенитом" (0:3) в 16-м туре РПЛ.
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