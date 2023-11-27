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Кривцов: если тебя вызвали в сборную России — ты должен ехать. Неважно, товарищеская игра или официальная

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Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов высказался о своём дебюте за сборную России.
Фото: РФС
"Прекрасные впечатления, дебют за сборную. Вопросы в плане мотивации? Не нужно искать мотивацию, если тебя вызвали – ты должен ехать в сборную, если у тебя нет никаких проблем. Неважно, товарищеская игра или официальная", — сказал Кривцов.

21-летний Кривцов получил вызов в сборную России на матч с Кубой (8:0), в котором дебютировал за национальную команду и забил гол. В 2021 году он провёл два матча в составе молодёжной сборной России. А в нынешнем сезоне в 20 матчах за "Краснодар" забил один гол.

Источник: Metaratings.

Кривцов Краснодар Сборная России
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