"Пенальти Клаудиньо? Да, пижонское исполнение, ну что тут еще добавить? Семак же справедливо заметил, что в другой раз бить 11-метровый будет уже следующий в очереди. В этом и заключается сила Сергея Богдановича. У него нет неприкасаемых", — сказал Орлов.
Отметим, что Сергей Семак работает в клубе из Санкт-Петербурга с лета 2018 года. С тех пор его команда все сезоны побеждала в чемпионате России, взяла четыре Суперкубка России и Кубок страны. Контракт Семака с "Зенитом" рассчитан до лета 2025 года. После 16 туров нынешнего сезона сине-бело-голубые вновь вернулись на первое место РПЛ.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Орлов: в "Зените" у Семака нет неприкасаемых игроков. В этом и его сила
Спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что в "Зените" у главного тренера команды Сергея Семака нет неприкасаемых игроков.
Фото: ФК "Зенит"