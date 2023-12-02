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Сборная России может провести в 2025 году товарищеский матч с Бразилией

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Директор по связям Конфедерации футбола Бразилии Родриго Пайва оценил вероятность проведения товарищеского матча со сборной России.
Фото: сборная России
- У нас уже объявлены матчи на 2024 год, поэтому нам будет сложно выбрать окно для товарищеского матча со сборной России. Обсуждается вопрос организации товарищеской встречи в 2025 году, но об этом пока рано говорить. Если у нас появится возможность сыграть в следующем году и наши федерации договорятся, то мы об этом сообщим.

Напомним, в этом календарном году национальная сборная России, отстраненная от участия в международных соревнованиях, провела восемь товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина взяли верх над сборной Ирака со счетом 2:0, обыграли Камерун (1:0) и разгромили команду Кубы (8:0). Также в этом году Россия четырежды сыграла вничью: со сборной Ирана (1:1), молодежной командой Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2) и потерпела одно поражение в матче против молодежной сборной Египта (1:2).

Источник: Sport24

Сборная России Сборная Бразилии Товарищеские матчи
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