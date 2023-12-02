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Точилин: есть ли уверенность, что зимой я буду готовить “Сочи”? Не готов обсуждать это

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Главный тренер “Сочи” Александр Точилин ушел от ответа на вопрос о своем будущем в стане южан.
Фото: ФК "Сочи"
– Есть ли уверенность, что зимой я буду готовить клуб? Не готов обсуждать такое, — сказал Точилин в интервью “Матч ТВ”.

Сегодня в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги футболисты “Сочи” на своем поле потерпел поражение от самарских “Крыльев Советов” со счетом 0:2. Таким образом, подопечные Александра Точилина не могут победить уже в пяти подряд матчах РПЛ.

В настоящее время сочинцы занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 10 очков.

Точилин Сочи Крылья Советов
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