– Есть ли уверенность, что зимой я буду готовить клуб? Не готов обсуждать такое, — сказал Точилин в интервью “Матч ТВ”.
Сегодня в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги футболисты “Сочи” на своем поле потерпел поражение от самарских “Крыльев Советов” со счетом 0:2. Таким образом, подопечные Александра Точилина не могут победить уже в пяти подряд матчах РПЛ.
В настоящее время сочинцы занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 10 очков.
Точилин: есть ли уверенность, что зимой я буду готовить “Сочи”? Не готов обсуждать это
Главный тренер “Сочи” Александр Точилин ушел от ответа на вопрос о своем будущем в стане южан.
Фото: ФК "Сочи"