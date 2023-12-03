"Тренерская деятельность в "Ростове" после завершения карьеры? Пока не планировал завершать карьеру, посмотрим", — сказал Терентьев.
31-летний Терентьев стал игроком ростовской команды летом 2020 года. Ранее он выступал за "Ростов" с 2015 по 2017 год. Всего за команду защитник в 129 матчах забил гол и отдал 12 результативных передач.
Источник: "РБ Спорт".
Защитник "Ростова" Терентьев: пока не планировал завершать карьеру
Защитник "Ростова" Денис Терентьев признался, что пока не планирует завершать игровую карьеру.
Фото: ФК "Ростов"