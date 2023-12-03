- Согласен ли я, что сегодня не было футбола? В нашей футбольной практике начало и концовку чемпионата проводили на ледяных полях. Можно найти записи. Футбол на снегу - отдельный вид спорта. Но при этом сам футбол не был каким-то другим. Хотя мы играли на поле из снега. Где-то оно плотнее, где-то менее, - приводит слова Федотова "Чемпионат".
Московский ЦСКА со счетом 2:0 обыграл на своем поле "Ростов" в матче 17 тура Российской премьер-лиги. Победу красно-синим принесли голы нападающего Федора Чалова с пенальти на 4 минуте встречи и полузащитника Виктора Мендеса с передачи Чалова на 69 минуте.
Мат прошел на сильно заснеженном поле в условиях постоянного сильного снегопада. Ранее главный тренер "Ростова" Валерий Карпин назвал игру в такую погоду убийством футбола.
Карпин - о матче "Ростова" с ЦСКА: надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Сегодня происходило убийство футбола
Федотов - о победе ЦСКА над "Ростовом": футбол на снегу - отдельный вид спорта
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу своей команды над "Ростовом" (2:0) под сильным снегопадом в рамках 17 тура РПЛ.
Фото: РИА Новости