В ситуации с фолом Пиняева на Клаудиньо для меня все очевидно – это железная красная карточка. Пиняев безрассудно летел в подкате, у него не было даже попытки сыграть в мяч", – заявил Мор "СЭ".
За нарушение на Клаудиньо Пиняеву предъявили желтую карточку. Происшествие произошло на 63-й минуте. Матч завершился победой железнодорожников со счетом 3:1. В текущем розыгрыше РПЛ красно-зеленые уже во второй раз побеждают команду с берегов Невы.
Мор: Пиняев безрассудно летел в ноги Клаудиньо — это железная красная карточка
Бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор высказался о фоле вингера "Локомотива" Сергея Пиняева на полузащитнике "Зенита" Клаудиньо.
Фото: скриншот с трансляции Матч ТВ