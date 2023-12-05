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Мор: Пиняев безрассудно летел в ноги Клаудиньо — это железная красная карточка

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Бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор высказался о фоле вингера "Локомотива" Сергея Пиняева на полузащитнике "Зенита" Клаудиньо.
Фото: скриншот с трансляции Матч ТВ
В ситуации с фолом Пиняева на Клаудиньо для меня все очевидно – это железная красная карточка. Пиняев безрассудно летел в подкате, у него не было даже попытки сыграть в мяч", – заявил Мор "СЭ".

За нарушение на Клаудиньо Пиняеву предъявили желтую карточку. Происшествие произошло на 63-й минуте. Матч завершился победой железнодорожников со счетом 3:1. В текущем розыгрыше РПЛ красно-зеленые уже во второй раз побеждают команду с берегов Невы.

Мор Клаудиньо Зенит Пиняев Локомотив
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