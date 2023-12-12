– Первая часть чемпионата получилась достаточно драматичной для некоторых наших игроков. Я думаю, что мы справились. В этом сезоне у нас есть новые вызовы. Мы должны работать и делать максимум того, на что способны.
После 18 туров чемпионата России по футболу петербургский “Зенит” имеет в собственном активе 36 баллов. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице.
Напомним, в минувшем сезоне петербургский “Зенит” завоевал золотые медали Российской Премьер-Лиги. Более того, сине-бело-голубые становились чемпионами страны на протяжении пяти последних лет.
Источник: “Матч ТВ”
Семак: первая часть сезона получилась драматичной для некоторых наших игроков
Главный тренер петербургского “Зенита” Сергей Семак высказался о первой части сезона своей команды.
Фото: ФК "Зенит"