Руководство "Пари Нижнего Новгорода" не планирует отпускать в другой клуб форварда сборной Армении Эдгара Севикяна текущей зимой, сообщают СМИ.
По данным источника, нижегородцы рассчитывают на Севикяна, надеясь на его содействие в решении турнирных задач клуба. Сообщается, что волжане готовы рассматривать любые предложения по переходу нападающего только по завершении текущего сезона.
В 24 сыгранных матчах текущего сезона во всех турнирах в футболке "Пари НН" Севикян записал на свой счёт 7 забитых мячей.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Пари НН" не рассматривает предложения по Севикяну в зимнее трансферное окно
По данным СМИ, "Пари НН" не расстанется с нападающим Эдгаром Севикяном зимой 2024 года.
Фото: ФК "Пари НН"