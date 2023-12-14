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Metaratings: "Пари НН" не рассматривает предложения по Севикяну в зимнее трансферное окно

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По данным СМИ, "Пари НН" не расстанется с нападающим Эдгаром Севикяном зимой 2024 года.
Фото: ФК "Пари НН"
Руководство "Пари Нижнего Новгорода" не планирует отпускать в другой клуб форварда сборной Армении Эдгара Севикяна текущей зимой, сообщают СМИ.

По данным источника, нижегородцы рассчитывают на Севикяна, надеясь на его содействие в решении турнирных задач клуба. Сообщается, что волжане готовы рассматривать любые предложения по переходу нападающего только по завершении текущего сезона.

В 24 сыгранных матчах текущего сезона во всех турнирах в футболке "Пари НН" Севикян записал на свой счёт 7 забитых мячей.

Источник: Metaratings.ru

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