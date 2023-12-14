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Сутормин - о втором месте "Зенита" к зимней паузе в РПЛ: всё бывает в первый раз, футбол тем и интересен

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Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин прокомментировал турнирную ситуацию для сине-бело-голубых по итогам осенней части сезона.
Фото: ФК "Зенит"
- Турнирная ситуация породила сомнения в перспективах "Зенита" в борьбе за золото? Ну у вас, может, породила (смеётся). А у нас нет сомнений. Всё в футболе бывает - не всегда удается выиграть. Все привыкли, что "Зенит" идёт первым? Привычка - дело неплохое (улыбается). Но всё бывает в первый раз. Футбол тем и интересен, что случаются какие-то непредсказуемые моменты. Интрига сохраняется в том виде, который сейчас есть. Посмотрим, что будет в весенней части чемпионата, - передают слова Сутормина "Известия".

Действующий чемпион России петербургский "Зенит", выигравший пять последних национальных первенств подряд, занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги по итогам осенней части сезона. Сине-бело-голубые набрали в 18 матчах 36 очков и отстают на 2 очка от лидирующего в чемпионате "Краснодара".

В пяти предыдущих чемпионатах России, завершавшихся итоговым чемпионством "Зенита", сине-бело-голубые неизменно лидировали к моменту наступления зимней паузы в розыгрыше национального первенства.

Зенит Сутормин
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