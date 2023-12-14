– Каких-то прям сенсационных событий в первой части сезона не произошло. "Зенит" сыграл чуть хуже, чем от него ожидали, "Краснодар" – чуть лучше. "Спартак" показал ровно то, к чему приучил болельщиков в последние годы – яркий старт, а дальше спад. Из игроков больше всех запомнился Файзуллаев, он прямо феерит в РПЛ. Наверное, его можно назвать главным открытием первой части сезона, – цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
В заключительном туре Российской Премьер-Лиги в 2023 году "Краснодар" вырвал победу у московского ЦСКА в домашнем матче со счетом 1:0 благодаря точному удару полузащитника сборной России Никиты Кривцова с передачи хавбека национальной команды Армении Эдуарда Сперцяна. Этот результат позволил "быкам" набрать 38 очков и уйти на зимнюю паузу на верхней строчке в таблице РПЛ.
Ближайшим преследователем южан является бессменный чемпион страны последних 5 лет "Зенит", на счету которого 36 очков. "Динамо" с 32 очками замыкает тройку лидеров. "Спартак" с 30 очками идет пятым.
Канчельскис: "Спартак" показал ровно то, к чему приучил болельщиков в последние годы
Экс-генеральный директор казахстанского "Тобола" Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от первой части сезона чемпионата России.
Фото: "Матч ТВ"