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Агенты Роши: Виллиан очень счастлив в ЦСКА. Он уйдет только при хорошем предложении

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Представители защитника ЦСКА Виллиана Роши высказались на тему возможного ухода футболиста.
Фото: Матч ТВ
"В зимнее трансферное окно все возможно. Но Виллиан очень счастлив в ЦСКА. Только хорошее предложение для него и для клуба может заставить его уйти правильно", — сказали в агенстве.

В агентстве заявили, что пока не получали предложений по уходу бразильского игрока из команды. Роша выступает за московский клуб с лета 2022 года. Вместе с ним он выиграл Кубок России.

Источник: Sport24.

Виллиан Роша ЦСКА Российские трансферы
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