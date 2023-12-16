"В зимнее трансферное окно все возможно. Но Виллиан очень счастлив в ЦСКА. Только хорошее предложение для него и для клуба может заставить его уйти правильно", — сказали в агенстве.
В агентстве заявили, что пока не получали предложений по уходу бразильского игрока из команды. Роша выступает за московский клуб с лета 2022 года. Вместе с ним он выиграл Кубок России.
Источник: Sport24.
Агенты Роши: Виллиан очень счастлив в ЦСКА. Он уйдет только при хорошем предложении
Представители защитника ЦСКА Виллиана Роши высказались на тему возможного ухода футболиста.
Фото: Матч ТВ