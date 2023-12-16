Московский "Спартак" ведет переговоры с сербским клубом ИМТ о трансфере 18-летнего нападающего Милоша Луковича. В случае успешных переговоров сумма трансфера может составить 5.7 миллионов евро. Также сербская команда заинтересована во включении в сделку процента от будущей перепродажи игрока. Самому Луковичу планируется предложить контракт на 4.5 года.
Одним из конкурентов "Спартака" в борьбе за подпись молодого таланта называется лондонский "Челси". В текущем сезоне на счету Луковича 8 голов и передача в 17-ти турах чемпионата Сербии, а "ИМТ Белград", который только по итогам прошлого сезона поднялся в высший дивизион, занимает 12-е место.
Источник: Инсайды от Карпа
Лукович может перейти в "Спартак", в игроке также заинтересован "Челси"
18-летний форвард "ИМТ Белград" Милош Лукович может стать игроком "Спартака".
Фото: "Starsport.rs"