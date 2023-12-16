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Лукович может перейти в "Спартак", в игроке также заинтересован "Челси"

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18-летний форвард "ИМТ Белград" Милош Лукович может стать игроком "Спартака".
Фото: "Starsport.rs"
Московский "Спартак" ведет переговоры с сербским клубом ИМТ о трансфере 18-летнего нападающего Милоша Луковича. В случае успешных переговоров сумма трансфера может составить 5.7 миллионов евро. Также сербская команда заинтересована во включении в сделку процента от будущей перепродажи игрока. Самому Луковичу планируется предложить контракт на 4.5 года.

Одним из конкурентов "Спартака" в борьбе за подпись молодого таланта называется лондонский "Челси". В текущем сезоне на счету Луковича 8 голов и передача в 17-ти турах чемпионата Сербии, а "ИМТ Белград", который только по итогам прошлого сезона поднялся в высший дивизион, занимает 12-е место.

Источник: Инсайды от Карпа

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