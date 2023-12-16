– Стажировка в "Краснодаре"? Это было бы очень интересно. Я хотел бы это сделать. Наверное, мне стоит поговорить с руководством "Краснодара". У Ивича есть на что посмотреть, мне это интересно, – приводит слова 55-летнего специалиста "РБ Спорт".
В августе 2023 года Александр Мостовой подал документы в академию РФС и начал обучение на профессионального тренера. Частью учебной программы академии является стажировка в профессиональном клубе. Ранее Мостовой заявлял, что не согласится пройти стажировку в "Спартаке" и неоднократно критически высказывался об отсутствии опыта игры в футбол у главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля.
"Краснодар" стал "зимним чемпионом" РПЛ по итогам 2023 года. Команда Владимира Ивича по итогам 18-ти сыгранных туров чемпионата России занимает верхнюю строчку в таблице, опережая ближайшего преследователя "Зенит" на 2 очка. "Быки" пропустили меньше всех голов в нынешнем розыгрыше Премьер-Лиги – 14.
Мостовой: я хотел бы пройти стажировку в "Краснодаре", у Ивича есть на что посмотреть
Экс-полузащитник "Спартака" и испанской "Сельты" Александр Мостовой признался, что хотел бы пройти стажировку в "Краснодаре" у главного тренера команды Владимира Ивича.
Фото: РФС