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Быстров: Сергеев круче и лучше Соболева. Один забивает мячи, а другой играет в Counter-Strike

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Бывший игрок "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров сравнил форварда петербуржцев Ивана Сергеева и нападающего москвичей Александра Соболева.
Фото: РИА Новости
"Иван Сергеев круче и лучше Александра Соболева. В чем? Посмотрите на таблицу. На каком сейчас месте "Зенит", а на каком "Спартак". Кто играет в Counter-Strike, а кто забивает мячи. И поймете", - цитирует Быстрова RT.

По итогам осенней части сезона российской Премьер-лиги "Зенит" с 36 набранными очками занимает вторую строчку в турнирной таблице. "Спартак" располагается на пятом месте, набрав на шесть баллов меньше.

В текущем сезоне нападающий Иван Сергеев провел 15 матчей за "сине-бело-голубых" в РПЛ, забил пять голов и отдал две результативные передачи на своих партнеров. Форвард столичной команды Александр Соболев записал на свой счет 3+5 по системе гол плюс пас в аналогичном количестве игр. Отметим, что Соболев провел на поле 1 131 минуту, тогда как Сергеев лишь 819 минут.

Быстров Сергеев Зенит Соболев Спартак
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