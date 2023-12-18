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Аршавин – о возможном назначении Рибалты в “Спартак”: с ним клуб станет сильнее

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Член правления “Зенита” Андрей Аршавин высказался о возможном назначении Хавьера Рибалты на пост спортивного директора московского “Спартака”.
Фото: ФК "Зенит"
– Он знает реалии России плюс знает международный рынок. Хорошее приобретение для “Спартака”. С ним клуб станет сильнее, — приводит слова Аршавина “РБ Спорт”.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский “Спартак” ищет нового спортивного директора. Сообщалось, что фаворитом на данную должность является Хавьер Рибалта, который работал в петербургском “Зените”.

Напомним, московский “Спартак” после 18 туров чемпионата России по футболу имеет в собственном активе 30 очков. Красно-белые занимают пятую строчку в турнирной таблице.

Аршавин Рибалта Зенит Спартак
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