- Кто в "Спартаке", если не Абаскаль - Черчесов или Карпин? Карпин уже был. Он сильнее Абаскаля. И Черчесов сильнее Абаскаля. А дальше клуб должен принимать решение - встречаться с тренером, узнавать о планах. Сколько времени тренеру потребуется, чтобы побороться за чемпионство. Бороться за то место, на котором команда сейчас находится или за место в тройке, команда может и без тренера. Убери Абаскаля - они ниже не опустятся, - приводит слова Быстрова "РБ Спорт".
34-летний испанский главный тренер Гильермо Абаскаль возглавляет московский "Спартак" с июня 2022 года. Прошлый сезон красно-белые под руководством Абаскаля завершили на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. По итогам осенней части текущего сезона московский клуб набрал 30 очков в 18 матчах и находится на пятом месте. Отставание "Спартака" от третьей строчки составляет 2 очка, от лидера чемпионата "Краснодара" - 8 очков.
Быстров: убери Абаскаля - "Спартак" ниже не опустится. И Карпин, и Черчесов сильнее его
Экс-полузащитник "Спартака" Владимир Быстров высказался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.
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