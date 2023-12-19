Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
21:00
ВаленсияНе начат
Гранада
23:30
СевильяНе начат
Атлетико
23:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вердер
20:30
РБ ЛейпцигНе начат
Боруссия Д
22:30
МайнцНе начат
Хоффенхайм
22:30
ДармштадтНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Эвертон
22:45
ФулхэмНе начат
Челси
23:00
НьюкаслНе начат

Кубок Италии

Новости
Наполи
23:00
ФрозинонеНе начат

Быстров: убери Абаскаля - "Спартак" ниже не опустится. И Карпин, и Черчесов сильнее его

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник "Спартака" Владимир Быстров высказался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.
Фото: Getty Images
- Кто в "Спартаке", если не Абаскаль - Черчесов или Карпин? Карпин уже был. Он сильнее Абаскаля. И Черчесов сильнее Абаскаля. А дальше клуб должен принимать решение - встречаться с тренером, узнавать о планах. Сколько времени тренеру потребуется, чтобы побороться за чемпионство. Бороться за то место, на котором команда сейчас находится или за место в тройке, команда может и без тренера. Убери Абаскаля - они ниже не опустятся, - приводит слова Быстрова "РБ Спорт".

34-летний испанский главный тренер Гильермо Абаскаль возглавляет московский "Спартак" с июня 2022 года. Прошлый сезон красно-белые под руководством Абаскаля завершили на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. По итогам осенней части текущего сезона московский клуб набрал 30 очков в 18 матчах и находится на пятом месте. Отставание "Спартака" от третьей строчки составляет 2 очка, от лидера чемпионата "Краснодара" - 8 очков.

Спартак Абаскаль Карпин Черчесов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится