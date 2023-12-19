Бывший российский защитник, известный по выступлениям за многие клубы Премьер-лиги высказался на тему возвращения экс-наставника сборной России Леонида Слуцкого к тренерской работе.
"Возможно, карьера блогера подошла к концу. Могу только пожелать удачи и побед для нашего футбола. Для ЦСКА он многое сделал, плюс открыл свою детскую школу в Волгограде. Викторович — красавец. То, что он поехал в Китай, сложно сказать, хорошо это или плохо. Возможно, Слуцкого тянет за границей тренировать. Поехал работать — уже хорошо", - цитирует Дьякова источник.
Ранее Леонид Слуцкий уже работал заграницей. С июля по декабрь 2017-го специалист тренировал английский "Халл Сити", а с 2018-го по 2019-й год возглавлял "Витесс" из чемпионата Нидерландов. Последним же футбольным местом работы Леонида Слуцкого был казанский "Рубин", с которым он вылетел из РПЛ в Первую лигу.
Источник: "РБ Спорт"
Дьяков - о Слуцком: Викторович - красавец, могу только пожелать удачи
Экс-защитник "Динамо" и "Спартака" прокомментировал слухи о возможном назначении Леонида Слуцкого главным тренером "Шанхай Шэньхуа".
Reuters