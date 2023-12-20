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Член исполкома РФС Зотов: решение отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию не окончательное

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Член исполкома РФС Александр Зотов прокомментировал решение комитета отказаться от перехода из УЕФА в АФК.
Фото: РФС
- Решение отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола не окончательное, РФС в течение года посмотрит, как будет развиваться ситуация, - передаёт слова Зотова Matchtv.ru.

Ранее появилась информация, что на заседании исполкома РФС 20 декабря было принято единогласное решение отказаться от перехода в АФК - Азиатскую конфедерацию футбола - и продолжить попытки вернуться в официальные соревнования через взаимодействие с УЕФА.

В феврале 2022 года УЕФА отстранил все российские клубы и сборные от международных соревнований по политическим причинам, это решение было поддержано ФИФА. Сборная России имеет возможность играть только товарищеские матчи, пропустив из-за отстранения стыковые матчи к ЧМ-2022, Лигу наций-2022/2023, Евро-2024. Российские клубы были исключены из плей-офф еврокубков и пропускают уже второй полный еврокубковый сезон.

"СЭ": исполком РФС принял решение отказаться от перехода в Азию и остаться в УЕФА

РФС АФК УЕФА
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