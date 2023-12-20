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Генеральный директор "Ахмата": Бериша не провоцировал Абаскаля, у него так сложились обстоятельства

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Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров считает, что вингер грозненцев Бернард Бериша не провоцировал главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля в игре 17-го тура РПЛ (1:2).
Фото: ФК "Ахмат"
- Есть регламент, согласно которому его могли наказать или не наказать. Он получил желтую карточку, подвел команду и в следующем матче не играл. Зачем обсуждать была там провокация или нет? Зная характер Бериши, он не провоцировал. Просто у него так сложились обстоятельства.

Напомним, в матче 17-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Ахмат" на своем поле обыграл московский "Спартак" со счетом 2:1, после гола грозненцев вингер Бернард Бериша побежал праздновать к домашней трибуне у скамейки "красно-белых" и прыгнул двумя ногами в сторону главного тренера гостей Гильермо Абаскаля. В результате стычки, в которой испанский наставник толкнул футболиста, Бериша был наказан главным арбитром встречи желтой карточкой, а Абаскаль удален с тренерской скамейки.

Источник: "СЭ"

Бериша Абаскаль Ахмат Спартак Айдамиров
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