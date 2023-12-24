Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
2 - 0 2 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Лутон Таун
1 - 0 1 0
Ньюкасл ЮнайтедЗавершен
Тоттенхэм
2 - 1 2 1
ЭвертонЗавершен
Ноттингем Форест
2 - 3 2 3
БорнмутЗавершен
Фулхэм
0 - 2 0 2
БёрнлиЗавершен
Ливерпуль
1 - 1 1 1
АрсеналЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетико
1 - 0 1 0
СевильяЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрозиноне
1 - 2 1 2
ЮвентусЗавершен
Торино
1 - 1 1 1
УдинезеЗавершен
Болонья
1 - 0 1 0
АталантаЗавершен
Верона
2 - 0 2 0
КальяриЗавершен
Интер
2 - 0 2 0
ЛеччеЗавершен

Деспотович: веду переговоры с "Рубином"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Сербский форвард Джордже Деспотович может вернуться в "Рубин".
Фото: официальный сайт "Рубина"
Бывший нападающий "Арсенала" и "Рубина" Джордже Деспотович может вновь стать футболистом казанской команды. Деспотович уже выступал за "Рубин" в период с сентября 2020-го по февраль 2022-го года. До этого он провел два сезона в составе "Оренбурга".

Последним местом работы сербского нападающего был тульский "Арсенал", с которым он попрощался летом этого года. Сейчас Деспотович находится в статусе свободного агента.

"Веду переговоры с "Рубином", пока могу сказать только это", - приводит цитату самого Деспотовича "Матч ТВ".

Деспотович провел в составе "Рубина" 36 матчей во всех турнирах и отличился в них 15 раз.

Рубин Деспотович Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится