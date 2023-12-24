Бывший нападающий "Арсенала" и "Рубина" Джордже Деспотович может вновь стать футболистом казанской команды. Деспотович уже выступал за "Рубин" в период с сентября 2020-го по февраль 2022-го года. До этого он провел два сезона в составе "Оренбурга".
Последним местом работы сербского нападающего был тульский "Арсенал", с которым он попрощался летом этого года. Сейчас Деспотович находится в статусе свободного агента.
"Веду переговоры с "Рубином", пока могу сказать только это", - приводит цитату самого Деспотовича "Матч ТВ".
Деспотович провел в составе "Рубина" 36 матчей во всех турнирах и отличился в них 15 раз.
Деспотович: веду переговоры с "Рубином"
Сербский форвард Джордже Деспотович может вернуться в "Рубин".
Фото: официальный сайт "Рубина"