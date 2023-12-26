"Вендел, и Барриос уже много лет в "Зените" и держатся нормально, на высоком уровне. Клаудиньо, возможно, не всегда его демонстрирует. Нет, он хороший футболист для российского чемпионата, но для Европы - обычный. Добротный, качественный полузащитник, но таких много", - приводит слова Мостового источник.
В текущем сезоне "Зенит" занимает второе место по итогам календарного года. "Зенит" набрал 36 очков в 18-ти матчах и отстал от лидирующего "Краснодара" на два очка. Ранее сообщалось об интересе к Клаудиньо со стороны "Фламенго".
В нынешнем розыгрыше чемпионата России бразильский полузащитник принял участие во всех матчах. На его счету 3 гола и 4 голевые передачи.
Источник: sport-weekend
Мостовой: Клаудиньо хороший футболист для российского чемпионата, но для Европы - обычный
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой оценил игру легионеров "Зенита" в текущем сезоне.
Фото: "Чемпионат"