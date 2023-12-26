– Лучший игрок РПЛ прямо сейчас? Сто процентов Эдуард Сперцян. Очень работоспособный и талантливый футболист, – цитирует итальянского функционера "РБ Спорт".
В текущем розыгрыше чемпионата России полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян забил 8 голов и отдал 4 результативных паса в 18 матчах чемпионата России в составе "Краснодара". Рыночная стоимость 23-летнего футболиста южан оценивается в 18 млн евро. По слухам, Сперцян был близок к переходу в амстердамский "Аякс" в летнее трансферное окно, однако сделка якобы сорвалась по геополитическим причинам.
Камоцци: лучший игрок РПЛ прямо сейчас – сто процентов Эдуард Сперцян
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, ответил на вопрос, кого считает лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги в настоящий момент.
Фото: ФК "Краснодар"