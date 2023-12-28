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Иванов: Чистяков пригодился бы "Уралу". Но многое должно совпасть, чтобы мы его взяли

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Президент "Урала" Григорий Иванов оценил вероятность перехода Дмитрия Чистякова из "Зенита" в клуб из Екатеринбурга.
Фото: "Чемпионат"
"Чистяков – квалифицированный футболист. Конечно, он бы мог пригодиться «Уралу». Но много составляющих должно совпасть, чтобы мы смогли его взять", - цитирует Иванова источник.

В текущем розыгрыше чемпионата России Чистяков принял участие в 5-ти матчах, проведя на поле в общей сложности 145 минут. Контракт защитника с "Зенитом" истекает летом 2025-го года, а его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.

Источник: "Спорт день за днем"

Чистяков Зенит Иванов Г Урал Российские трансферы
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