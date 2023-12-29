- Чем мне нравится ЦСКА - там за 20 лет при Гинере ни одного скандала не было. Всё внутри. Я не знаю, куда руководство "Спартака" смотрит, но постоянно же склоки: кто на завтрак опоздал, кто переругался. Для чего всё это выносить? Такие вещи должны оставаться внутри клуба, как в любой семье. Если ты с женой поругался, ты же не идёшь об этом всем соседям рассказывать, - цитирует Юрана "Чемпионат".
Осенью 2023 года появлялась информация о конфликте между главным тренером "Спартака" Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым. Как сообщалось, причиной разногласий стали систематические опоздания Соболева на общекомандные завтраки. Ранее иные конфликтные ситуации в расположении красно-белых также нередко становились предметом обсуждения в медиапространстве.
Красно-белые по итогам осенней части сезона находятся на пятом месте, набрав 30 очков в 18 матчах. ЦСКА с 28 очками идёт на восьмой позиции.
Юран: чем нравится ЦСКА - за 20 лет при Гинере ни одного скандала. В "Спартаке" постоянно же склоки
Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран оценил внутриклубные взаимоотношения в московских ЦСКА и "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"