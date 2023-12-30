"Интрига в нынешнем сезоне РПЛ на всех этажах турнирной таблицы. Я уже жду, когда возобновится чемпионат. Я всегда говорил, что для меня главное — интрига и бескомпромиссная борьба за каждую позицию", - цитирует Алаева Sport24.
Напомним, что Александр Алаев стал президентом Российской Премьер-Лиги 16 августа 2022 года. После 18-ти туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ, но имеет преимущество всего лишь в пять очков перед "Спартаком", который находится на пятой строчке. "Сочи" занимает последнее место, но при этом находится всего в восьми очках от "Урала", который располагается на 12-м месте и не попадает в зону стыковых матчей.
Алаев - о том, что порадовало в 2023 году: интрига в нынешнем сезоне РПЛ на всех этажах турнирной таблицы
Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о том, что его порадовало в 2023 году.
Фото: РФС