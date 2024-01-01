- Вторая часть прошлого сезона была очень хорошей, клуб показал самый успешный результат в своей истории. Летом после ухода Марцела Лички и последовавших за этим изменений нам стало тяжеловато. Потихоньку стали исправлять ситуацию, но концовка года нам удалась не очень - будем бороться, никто не опускает руки. Думаю, что в целом 2023 год получился для "Оренбуга" на три с плюсом.
"Оренбург" завершил первую часть текущего сезона чемпионата России на 14-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 15 очков в 18 сыгранных турах и находится в зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ. Оренбуржцы одержали 3 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет -9 (19:28). Напомним, в минувшем сезоне "Оренбург" под руководством Марцела Лички, ныне возглавляющем московское "Динамо", финишировал на седьмом месте.
Источник: "Матч ТВ"
Спортивный директор Андреев оценил 2023 год для "Оренбурга" на три с плюсом
Спортдиректор "Оренбурга" Дмитрий Андреев оценил минувший, 2023 год.
Фото: ФК "Оренбург"