– На мой взгляд, РПЛ — лига высокого уровня, самая сильная за всю мою тренерскую карьеру, потому что здесь просто не бывает легких игр, — приводит слова тренера Ertsports.gr.
Владимир Ивич тренирует “Краснодар” с начала 2023 года. До этого сербский специалист работал в ПАОКе из Греции, “Маккаби” из Израиля и английском “Уотфорде”.
Напомним, после 18 туров чемпионата России “Краснодар” с 38 баллами пребывает на первом месте в турнирной таблице.
Ивич: РПЛ — лига высокого уровня, самая сильная за всю мою карьеру
Главный тренер “Краснодара” Владимир Ивич высказался об уровне чемпионата России по футболу.
Фото: ФК "Краснодар"