- Есть футболисты, которые значительно прибавили в 2023 году по сравнению с прошлым, и их можно назвать открытием. Например, Тюкавин. Мне понравился Файзуллаев, он игрок новый, но перспективы у него очень хорошие. Ещё мне понравилась работа Юрана в "Пари НН", команда не очень выдающаяся, но высоко находится в турнирной таблице, - передаёт слова Сёмина "Чемпионат".
"Пари Нижний Новгород" под руководством главного тренера Сергея Юрана по итогам осенней части текущего сезона занимает в турнирной таблице девятое место, набрав 24 очка в 18 матчах.
21-летний нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин в 23 сыгранных матчах сезона во всех турнирах забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. На счету 20-летнего узбекского вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева 2 гола и 9 ассистов в 18 матчах за красно-синих.
Сёмин: понравилась работа Юрана в "Пари НН". Не очень выдающаяся команда высоко находится в таблице
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал, на каких игроков и тренеров обратил внимание в 2023 году.
Фото: ФК "Пари НН"