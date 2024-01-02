- "Краснодар" - главный претендент на чемпионство в этом сезоне РПЛ. Они способны это сделать. Ивич построил хорошую команду, - цитирует Карреру "РБ Спорт".
Итальянский тренер Массимо Каррера возглавлял московский "Спартак" с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России и впервые в клубной истории завоевали национальный Суперкубок.
После завершения осенней части сезона "Краснодар" занимает первое место в таблице РПЛ с 38 очками, опережая идущий на втором месте "Зенит" на 2 очка. На третьей строчке расположилось московское "Динамо", которое отстает от "быков" на 6 баллов.
Экс-наставник "Спартака" Каррера: "Краснодар" - главный претендент на чемпионство в этом сезоне РПЛ
Экс-главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал, кого считает главным претендентом на победу в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"