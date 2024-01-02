"Хочу, чтобы российский футбол влился в международную футбольную семью. Также чтобы все остальные виды спорта стали соревноваться на всех уровнях", — цитирует Смородскую источник.
Ольга Смородская руководила "железнодорожниками" с 2010-го до 2016-го года. Наивысшее достижение "Локо" в эпоху Смородской - золото Кубка России в 2015-м. Кроме того, "Локомотив" регулярно представлял Россию на международной арене.
Источник: "Чемпионат"
Смородская: хочу, чтобы в 2024-м Россия влилась в международную футбольную семью
Ольга Смородская, занимавшая ранее должность президента "Локомотива", поделилась ожиданиями от нового года.
Фото: "Чемпионат"