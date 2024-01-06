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Борис Игнатьев: своей прямотой и тем, как рубит правду топором, Карпин напоминает мне Жириновского

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Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение о нынешнем наставнике национальной команды и "Ростова" Валерии Карпине.
Фото: РИА Новости
- Своей прямотой и тем, как рубит правду топором, Карпин напоминает мне Владимира Вольфовича Жириновского. Но я сказал бы, что Валерий Георгиевич - самостоятельная боевая единица, человек с определёнными взглядами на жизнь и пытающийся не защищаться, а говорить, как оно есть. Наверное, один из современных людей, который не боится говорить то, что у него перед глазами, - передаёт слова Игнатьева Sport24.

54-летний российский специалист Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года, "Ростов" - с декабря 2017 года за вычетом периода с августа 2021 года по март 2022 года.

Сборная России Ростов Карпин Игнатьев Б
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