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Агент Роналдо: в "Ростове" нас заверили, что в городе безопасно. С 8 по 10 января осмотрим Ростов-на-Дону и убедимся

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Агент бразильского вингера болгарского "Левски" Роналдо Хулио Сезар Гранха ответил на вопрос о страхе игрока перед переходом в "Ростов" из-за относительной близости города к Украине.
Фото: Getty Images
- В "Ростове" нас заверили, что в городе безопасно, и мы им верим. Роналдо с нетерпением ждёт нового вызова и уверен в своих силах. Сегодня мы вылетаем в Турцию, будем там завтра. Ростов мы посетим с 8 по 10 января, чтобы осмотреть город и убедиться, что Роналдо и его семья будут в безопасности, - передаёт слова Гранхи "РБ Спорт".

Ранее появилась информация о вероятном переходе в "Ростов" 23-летнего бразильского правого вингера болгарского "Левски" Роналдо. По данным СМИ, жёлто-синие выплатят за игрока трансферную компенсацию в размере около двух миллионов евро. В текущем сезоне на счету Роналдо 25 матчей за "Левски" во всех турнирах, 7 забитых мячей и 1 результативная передача.

Ростов Роналдо Российские трансферы
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