"Не верю, что в 2024 году позиция по нашему допуску может измениться и мы будем играть в Европе", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".
Напомним, что ранее стало известно о том, что РФС примет участие в конгрессе УЕФА в феврале текущего года. Сборная России и российские клубы отстранены от всех международных соревнований после начала специальной военной операции на территории Украины.
Червиченко сказал, что не верит в допуск российских клубов к европейским соревнованиям в 2024 году
Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался об отстранении российских клубов от европейских соревнований.
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