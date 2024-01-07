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Червиченко сказал, что не верит в допуск российских клубов к европейским соревнованиям в 2024 году

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Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался об отстранении российских клубов от европейских соревнований.
Фото: GETTY IMAGES
"Не верю, что в 2024 году позиция по нашему допуску может измениться и мы будем играть в Европе", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".

Напомним, что ранее стало известно о том, что РФС примет участие в конгрессе УЕФА в феврале текущего года. Сборная России и российские клубы отстранены от всех международных соревнований после начала специальной военной операции на территории Украины.

Червиченко Спартак УЕФА
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