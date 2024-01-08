"Нужен ещё нападающий, потому что очень много слухов, что Чалов может уйти. Как понимаю, Мусаева брали для конкуренции с Заболотным, но Чалову она тоже нужна. Практически в каждую линию ЦСКА стоит рассматривать игроков", приводит слова Масалитина источник.
Напомним, нападающий ЦСКА Федор Чалов забил в первой части сезона 8 мячей, что делает его лучшим бомбардиром команды в сезоне. На втором месте с 6-ю голами - Антон Заболотный. Кроме того, ЦСКА уже подписал одного игрока в атаку в зимнее трансферное окно. За 300 тысяч евро у "Балтики" был куплен собственный воспитанник Тамерлан Мусаев, в активе которого в текущем сезоне 2 гола в 18-ти матчах в составе калининградцев.
Источник: "Чемпионат"
Масалитин: ЦСКА нужен еще один нападающий на случай ухода Чалова
Экс-армеец Валерий Масалитин посоветовал бывшей команде доукомплектовать атаку, чтобы обезопасить себя в случае возможного ухода лучшего бомбардира Федора Чалова.
Фото: официальный сайт ЦСКА