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Масалитин: ЦСКА нужен еще один нападающий на случай ухода Чалова

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Экс-армеец Валерий Масалитин посоветовал бывшей команде доукомплектовать атаку, чтобы обезопасить себя в случае возможного ухода лучшего бомбардира Федора Чалова.
Фото: официальный сайт ЦСКА
"Нужен ещё нападающий, потому что очень много слухов, что Чалов может уйти. Как понимаю, Мусаева брали для конкуренции с Заболотным, но Чалову она тоже нужна. Практически в каждую линию ЦСКА стоит рассматривать игроков", приводит слова Масалитина источник.

Напомним, нападающий ЦСКА Федор Чалов забил в первой части сезона 8 мячей, что делает его лучшим бомбардиром команды в сезоне. На втором месте с 6-ю голами - Антон Заболотный. Кроме того, ЦСКА уже подписал одного игрока в атаку в зимнее трансферное окно. За 300 тысяч евро у "Балтики" был куплен собственный воспитанник Тамерлан Мусаев, в активе которого в текущем сезоне 2 гола в 18-ти матчах в составе калининградцев.

Источник: "Чемпионат"

ЦСКА Чалов Масалитин
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