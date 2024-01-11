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Дзюба – о возможном переходе в “Шанхай Шэньхуа”: время покажет

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Нападающий московского “Локомотива” Артем Дзюба оценил свой возможный переход в китайский “Шанхай Шэньхуа”.
Фото: "Матч ТВ"
– Был бы для меня интересен такой вызов? Посмотрим, время покажет, — цитирует Дзюбу “Чемпионат”.

Отметим, что ранее главным тренером “Шанхай Шэньхуа” стал Леонид Слуцкий. Российский специалист заключил соглашение с китайской командой до декабря 2024 года. После того, как Слуцкий возглавил данный клуб, в СМИ появились информация о том, что форвард московского “Локомотива” Артем Дзюба, который является другом Леонида Викторовича, может оказаться в Шанхае.

Дзюба Шанхай Шэньхуа Слуцкий Российские трансферы Локомотив
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