– Был бы для меня интересен такой вызов? Посмотрим, время покажет, — цитирует Дзюбу “Чемпионат”.
Отметим, что ранее главным тренером “Шанхай Шэньхуа” стал Леонид Слуцкий. Российский специалист заключил соглашение с китайской командой до декабря 2024 года. После того, как Слуцкий возглавил данный клуб, в СМИ появились информация о том, что форвард московского “Локомотива” Артем Дзюба, который является другом Леонида Викторовича, может оказаться в Шанхае.
Дзюба – о возможном переходе в “Шанхай Шэньхуа”: время покажет
Нападающий московского “Локомотива” Артем Дзюба оценил свой возможный переход в китайский “Шанхай Шэньхуа”.
Фото: "Матч ТВ"