- Джикия уйдет в "Локомотив"? В этот вариант я вообще не верю. Да и вообще не понимаю, почему "Спартак" должен его отпускать. Он качественный защитник, который многое сделал для команды. Мне кажется, к таким фигурами нужно относиться с большим уважением. А то у нас сразу смотрят в паспорт, на возраст.
Центральный защитник Георгий Джикия играет за московский "Спартак" с начала 2017 года. Его действующий контракт со столичным клубом истекает в конце текущего сезона. В этом сезоне 30-летний игрок утратил статус основного. На счету россиянина всего 436 минут в 6 матчах за "красно-белых" в РПЛ и три игры в Кубке России, в которых футболист не отметился голевыми действиями. Отметим, что Джикия не выходил в стартовом составе "Спартака" с 8-го тура чемпионата страны.
Источник: "СЭ"
Агент Сафонов: в переход Джикии в "Локомотив" вообще не верю. Не понимаю, почему "Спартак" должен его отпускать
Футбольный агент Алексей Сафонов не верит, что защитник "Спартака" Георгий Джикия может перейти в "Локомотив".
Фото: Чемпионат.com