После потери левого защитника Данила Кругового, который был отстранен от тренировок основной команды и переведен в состав "Зенита-2", "сине-бело-голубые" занялись поиском игрока на левый фланг обороны. Как сообщает источник, "Зенит" планирует укрепить позицию россиянином, либо футболистом, который не будет считаться легионером.
Возглавляют трансферный список действующих чемпионов страны Наир Тикнизян из "Локомотива" и Даниил Хлучевич из "Спартака". Альтернативными вариантами называются Дмитрий Скопинцев из "Динамо" и защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков.
Наир Тикнизян является уроженцем Санкт-Петербурга, но карьеру футболиста начал в академии московского ЦСКА. В текущем сезоне защитник записал на свой счет 8 голов и 5 результативных передач во всех турнирах.
Источник: "Sport 24"
Sport24: Хлусевич или Тикнизян могут перейти в "Зенит"
Защитники "Локомотива" и "Спартака" Наир Тикнизян и Даниил Хлусевич попали в шорт-лист санкт-петербургского "Зенита".
Фото: "Чемпионат"