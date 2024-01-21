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Мостовой - об Абаскале в "Кадисе": мне было бы интересно посмотреть, сколько бы он там продержался

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном уходе главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля в "Кадис".
Фото: ФК "Спартак"
"На мой взгляд, это футбольная уточка. Но для "Спартака" никакой потери не будет. Там через две или три проигранных игры тебя уберут, потому что команда борется за выживание. Всё это выглядит смешно. Но с другой стороны, мне было бы интересно посмотреть, сколько бы он там продержался", - приводит слова Мостового "Чемпионат".

Гильермо Абаскаль возглавил московский "Спартак" летом 2022 года. Под его руководством клуб стал бронзовым призером в сезоне-2022/2023. После 18-ти сыгранных туров в текущем сезоне "красно-белые" занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстают от "Краснодара" на восемь очков. Подопечные испанского специалиста уступили "Оренбургу" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 0:1. После зимней паузы столичный клуб сыграет с петербургским "Зенитом" в рамках 19-го тура чемпионата России.

Спартак Мостовой Абаскаль Кадис
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