Им очевидно нужен нападающий, потому что, когда там были распри между Соболевым и Абаскалем, у них не было нападающего и играл Миша Игнатов или Промес. Я думаю, что нужен форвард, который будет либо основным, либо игроком ротации под Соболева. Фланг обороны тоже можно усилить, Рябчук не особо меня впечатлил, и за такую сумму он не соответствует уровню "Спартака", - цитирует Дьякова "Евро-Футбол".
В текущем сезоне Александр Соболев принял участие в 18-ти матчах "Спартака" во всех турнирах. Форвард отличился 6-ю забитыми мячами и 6-ю голевыми передачами. После 18-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на восемь очков. Команда Гильермо Абаскаля уступила "Оренбургу" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 0:1. После зимней паузы московский клуб сыграет с петербургским "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Виталий Дьяков - о "Спартаке": я думаю, что им нужен форвард, который будет либо основным, либо игроком ротации под Соболева
Экс-игрок "Ростова" Виталий Дьяков высказался о том, кем необходимо усилиться московскому "Спартаку".
Фото: "Чемпионат"