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В РПЛ подтвердили перенос 21-го тура из-за выборов президента России

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Пресс-служба РПЛ подтвердила намерения лиги перенести матчи 21-го тура из-за президентских выборов в России.
Фото: "Чемпионат"
"Изменения в календаре будут приняты по итогам очного собрания Лиги", - цитирует пресс-службу РПЛ источник.

Президентские выборы пройдут в России 15-17-го марта 2024-го года. В этих числах должны были быть сыграны 8 матчей 21-го тура чемпионата России по футболу. Сообщается, что весь тур целиком будет перенесен на апрель. Кроме того, если тур будет перенесен, сборная России получит больше времени для подготовки к товарищескому матчу против сборной Сербии, который намечен на 21-е марта.

Первым после возобновления чемпионата будет 19-й тур. Матчи данного тура запланированы на 2-е марта.

Источник: "Чемпионат"

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