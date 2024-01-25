По словам Дмитрия Булыкина, некоторые игроки становятся более расположенными к переходу к концу трансферного окна. По мнению экс-футболиста, часто все решается в последние дни.
«То, что трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался, - показатель большого числа подковерных игр. Все может решиться в последнюю минуту», - передает слова Булыкина «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что Наир Тикнизян и «Зенит» не смогли договориться о заработной плате футболиста, из-за чего переход не состоялся.
Булыкин прокомментировал срыв трансфера Тикнизяна в "Зенит": все может решиться в последнюю минуту ТО
Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался относительно несостоявшегося трансфера Наира Тикнизяна в «Зенит».
Фото: "РИА Новости"