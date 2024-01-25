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Булыкин прокомментировал срыв трансфера Тикнизяна в "Зенит": все может решиться в последнюю минуту ТО

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Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался относительно несостоявшегося трансфера Наира Тикнизяна в «Зенит».
Фото: "РИА Новости"
По словам Дмитрия Булыкина, некоторые игроки становятся более расположенными к переходу к концу трансферного окна. По мнению экс-футболиста, часто все решается в последние дни.

«То, что трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался, - показатель большого числа подковерных игр. Все может решиться в последнюю минуту», - передает слова Булыкина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Наир Тикнизян и «Зенит» не смогли договориться о заработной плате футболиста, из-за чего переход не состоялся.

Российские трансферы Булыкин Тикнизян Локомотив
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