"Сейчас ни одна чешская команда не будет играть товарищеские матчи с российскими клубами. Я в этом полностью уверен. Пока продолжается конфликт в Украине, можно даже не планировать такие матчи. В Чехии никто не удивился, что "Славия" приняла такое решение", - сказал Петржела.
Напомним, пражская "Славия" отказалась играть товарищеский матч против клуба "Слован" из Словакии. Причиной отмены матча стал проведенный накануне матч братиславской команды против московского "Динамо".
Чешский тренер Властимил Петржела работал в России с ноября 2002-го по май 2006-го. Специалист возглавлял "Зенит". Под его руководством "сине-бело-голубые" провели 144 матча. Последним местом работы Петржелы является чешский ФК "Злин".
Источник: "РБ Спорт"
Петржела: ни одна чешская команда не будет играть товарищеские матчи с клубами из России
Экс-наставник санкт-петербургского "Зенита" Властимил Петржела рассказал о нежелании чешских клубов проводить контрольные матчи с командами РПЛ.
Фото: "РИА Новости"