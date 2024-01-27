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"РБ Спорт": Кордоба не покинет "Краснодар" в зимнее трансферное окно

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Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба доиграет сезон в российском клубе.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, нападающий "Краснодара" Джон Кордоба не покинет российский клуб в текущее трансферное окно, так как по футболисту не поступило ни одного предложения. Ранее сообщалось, что в подписании форварда заинтересован ряд английских клубов.

В текущем сезоне Джон Кордоба принял участие в 20-ти матчах "Краснодара", в которых отметился 11-ю забитыми мячами и 4-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 30-летнего колумбийца в 12 миллионов евро. Контракт нападающего с "быками" рассчитан до конца сезона-2024/2025. Напомним, что команда Владимира Ивича ушла на зимнюю паузу, занимая первую строчку в турнирной таблице российского чемпионата. Ближайший преследователь - "Зенит" отстает от лидера на два очка.

Источник: "РБ Спорт"

Краснодар Кордоба Российские трансферы
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