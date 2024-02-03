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Барбоза: в будущем "Зенит" может отлично заработать на продаже Кассьерры

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Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал продление контракта колумбийского форварда Матео Кассьерры с "Зенитом".
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Продление контракта с Кассьеррой — правильное решение руководства "Зенита". На мой взгляд, Матео является одним из ключевых игроков команды сейчас. Тем более что в этом сезоне у него очень хорошая результативность. Думаю, в будущем "Зенит" может отлично заработать на продаже Кассьерры. Если он продолжит так же играть, то желающие купить его обязательно найдутся», — заявил Барбоза.

Вчера санкт-петербургский "Зенит" продлил контракт с колумбийским нападающим Матео Кассьеррой. Новое соглашение рассчитано до лета 2027-го года. В зимнее трансферное окно, по сообщениям СМИ, Кассьеррой активно интересовались клубы из Саудовской Аравии, а также испанская "Севилья".

Кассьерра является лучшим бомбардиром РПЛ. В 16-ти матчах текущего сезона форвард записал на свой счет 14 голов. С этим показателем колумбиец обходит ближайших преследователей бомбардирской гонки на 6 мячей.

Источник: "РБ Спорт"

Зенит Барбоза Кассьерра
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