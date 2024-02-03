"Я знаю его пожелание поиграть в Европе. И ЦСКА в курсе наших желаний. Может ли Илья начать следующий сезон в воротах ЦСКА? Зависит от того, продлит Акинфеев контракт или нет", - сказал Сафонов.
Российский голкипер Илья Помазун принадлежит московскому ЦСКА, однако последние четыре сезона он провел на правах аренде в "Урале". Срок аренды подходит к концу летом текущего года. В то же время истекает и контракт 37-летнего основного голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
Ранее сообщалось, что интерес к Помазуну проявляли клубы из чемпионата Турции. Сам игрок и его агент решили отложить обсуждение переезда в другой чемпионат до конца сезона.
Источник: "РБ Спорт"
Агент Помазуна: будущее в ЦСКА? Зависит от продления контракта с Акинфеевым
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера "Урала" Ильи Помазуна, рассказал, может ли его клиент вернуться в ЦСКА в следующем году.
Фото: официальный сайт "Урала"